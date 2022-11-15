«التعليم» توجه بإعداد كشوف بالمعدات والآلات الموجودة في مدارس التعليم الفني

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية؛ للوقوف على مدى صلاحية الآلات والمعدات الموجودة بالمدارس للاستفادة منها في خدمة العملية التعليمية بالعام الدراسي 2022/2023.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بإعداد كشوف بالمعدات والآلات الموجودة بمدارس التعليم الفني «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي والتعليم المزدوج» التابعة للمديريات التعليمية «الصالحة وغير الصالحة والزائدة عن الحاجة».

اعتماد الكشوف من التوجيه الفني المختص

وأشارت وزارة التعليم إلى ضرورة أن تكون الكشوف معتمدة من التوجيه الفني المختص، ومدير التجهيزات ومدير عام التعليم الفني، وتكون نسختين «ورقية وإلكترونية cd».