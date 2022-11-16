مجلة أمريكية: حان الوقت للدبلوماسيين في مؤتمر المناخ لحل القضايا الشائكة

قالت مجلة المعهد الأمريكي للفيزياء، إن الوقت قد حان للدبلوماسيين في مؤتمر المناخ COP27 في مصر، لحل القضية الشائكة المتعلقة بكيفية تعويض الدول الفقيرة عن الضرر الذي يسببه الاحتباس الحراري الذي لم تتسبب به تلك الدول، وبخاصة أن المؤتمر سوف ينتهي بعد أيام قليلة.

وأضافت المجلة أنه بعد بداية بطيئة للمفاوضات، حددت رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين جدولاً زمنياً طموحاً للأسبوع الثاني، يهدف إلى جعل جميع الدول توافق بحلول يوم الجمعة المقبل على بيان سياسي يحدد الأهداف والالتزامات المتفق عليها في شرم الشيخ.

إدراج الخسائر والأضرار لأول مرة على جدول الأعمال

وأوضحت المجلة أن موضوع الخسائر والأضرار تم إدراجه على جدول الأعمال الرسمي لمؤتمر الأطراف لأول مرة في مؤتمر المناخ COP27 بعد معركة استمرت سنوات لإدراجه، ما يعني أنه يمكن للوزراء الآن مناقشة واتخاذ قرارات بشأن هذه القضية، حيث تريد البلدان النامية إنشاء «مرفق» أو برنامج جديد لتقديم المساعدة الفنية والتمويل، من أجل التعويض عن الخسائر ومعالجة الأضرار المتعلقة بالمناخ، مع خريطة طريق واضحة لتحقيق هذا الهدف التي تم تحديدها في نهاية هذا الاجتماع.

دعوة لإنشاء «صندوق وسيط» لمساعدة البلدان التي تعرضت مؤخرًا لكوارث مناخية

ونقلت المجلة عن باربرا كريسي، وزيرة البيئة في جنوب إفريقيا قولها: «هناك نهج طويل المدى يبحث في إنشاء مرفق تمويل، لكنني أعتقد من وجهة نظر مجموعة المفاوضين الأفريقية أننا بحاجة إلى رؤية دعم فوري للخسائر والأضرار في القارة»، وتأكيدًا على إلحاح الأمر، تدعو بعض الدول إلى إنشاء «صندوق وسيط» لمساعدة البلدان التي تعرضت مؤخرًا لكوارث مناخية، وفقًا لماثيو سامودا، الوزير الجامايكي، وفي حين تم حل بعض المشكلات الفنية خلال الأسبوع الأول من المؤتمر، تظل جميع المسائل السياسية الكبرى، بما في ذلك الخسائر والأضرار، والقواعد التي تحكم أسواق الكربون الدولية وبرنامج لتكثيف الجهود لتقليل الانبعاثات، مفتوحة، كما قال ألدن ماير، أحد أعضاء مؤتمر الأطراف، وهو رئيس وفد منظمة E3G المناخية.

في الوقت نفسه، تعتمد نتيجة المحادثات في شرم الشيخ على اجتماع آخر، هو قمة مجموعة العشرين التي تعقد على بعد ستة آلاف ميل تقريبًا في بالي بإندونيسيا، وما تقوله مجموعة العشرين بشأن تغير المناخ والوقود الأحفوري في بيانها الختامي سوف يكون مرتبطا بقمة شرم الشيخ.