قناة القاهرة الإخبارية: بايدن يعقد اجتماعا عاجلا مع قادة العشرين بشأن بولندا

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن «رويترز» أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعقد اجتماعا عاجلا مع قادة مجموعة الـ20 بإندونيسيا ومجموعة الدول السبع الصناعية للتباحث حول ما حدث في بولندا.

بولندا: صاروخ روسي سقط على أراضينا

وفي وقت سابق، أكدت بولندا أن الصاروخ الذي سقط على أراضيها شرق البلاد هو صاروخ روسي الصنع، وذلك حسبما نقلت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.