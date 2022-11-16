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أسامة نبيه يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة استبعاد إمام عاشور

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حسن مظهر
07:47 ص | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
أسامة نبيه

أسامة نبيه

كشف أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، عن عدم معاقبة إمام عاشور، لاعب الفريق، بسبب تغيير لون شعره، مشيرًا إلى أن الأزمة كانت بسبب التوقيت فقط بعد الخسارة أمام النادي الأهلي في السوبر المصري.

وقال نبيه، خلال حديثه ببرنامج اللعيب رفقة الإعلامي مهيب عبدالهادي: «موضوع إمام عاشور ماخدش حيز كبير من التفكير أي خطأ أو وجهة نظر فنية بيكون فيه قرارات سريعة بدون لف ودوران».

تابع باقي تصريحات أسامة نبيه من هنا.

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