مزارع يقتل شقيقه بسبب خلافات الميراث في سوهاج.. «الدم بقى ميه»

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عامل بتهمة قتل شقيقه، لخلافات بينهما على الميراث بمركز جرجا في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بوصول بلاغ لمركز شرطة جرجا من مستشفى جرجا العام بوصول المدعو «منصور ع م ن» سن 51 عاما مزارع، ويقيم بدائرة المركز مصاب بجرح طعني بالصدر من الناحية اليمنى، وتوفى أثناء إسعافه.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع البلاغ، وبسؤال نجله المدعو «أيمن م ع م» سن 29 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية اتهم عمه «ناصر ع م ن» سن 65 عاما، مزارع، ويقيم بذات الناحية بمركز جرجا، بالتعدي على والده بسلاح أبيض مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

خلافات الميراث سبب الحادث

وتبين أن الواقعة بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها 20 قيراطًا بزمام قريتهما «بيت داود» آلت إليهما بالميراث، وتم ضبط المتهم والأداء المستخدمة «سكين»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أكد محمد محمود المحامي لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد تصل للإعدام شنقًا.