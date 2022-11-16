القاهرة الإخبارية: الصحة التونسية لم تسجل إصابات بالفيروس المخلوي التنفسي

قالت نسرين رمضاني مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، من تونس، إنّ وزارة الصحة التونسية لم تتحدث عن أي إصابات بالفيروس المخلوي أو إذا كانت هناك عدوى، معقبة: «ربما الأمر مازال مستجدا، وليس لدينا معطيات كافية في هذا الخصوص من المصادر الطبية، لكن وزارة الصحة حذرت منذ يومين فيما يتعلق بانتشار جرثومة الشيجيلا، التي يبدو أنها تصيب الجهاز الهضمي بدلا من الجهاز التنفسي على عكس الفيروس المخلوي».

لائحة بمجموعة من القواعد المتعلقة بالنظافة الشخصية

وأضافت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس، خلال تصريحات مع الإعلامية شيرين عسان، مقدمة برنامج «صباح جديد»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصادر طبية أفادت بأن هناك أطفال في العناية المركزة دون أن تكشف عن العدد المحدد حول الإصابات بهذه الجرثومة، لكنها تتحدث عن بداية انتشاره بين الأطفال، ونشرت لائحة بمجموعة من القواعد المتعلقة بالنظافة الشخصية، مثل غسل اليدين، وشددت على ضرورة الانتباه إلى الأطفال.

المدرسون يطالبون بتسوية وضعيتهم المهنية

في سياق آخر، أشارت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من تونس، أن أغلب الصحف التونسية صباح اليوم اهتمّت بالوصول إلى انفراجة في أزمة المدرسين المضربين عن العمل منذ بداية العام، وهناك أكثر من 400 ألف تلميذ في المرحلة الابتدائي من إجمالي مليون تلميذ لم يبدأوا عامهم الدراسي بسبب إضراب المدرسين، وكان هؤلاء المدرسين يطالبون بتسوية وضعيتهم المهنية، وبالأمس كان هناك اجتماعا للهيئة الإدارية لنقابة التعليم الأساسي ووافقت على المقترحات التي قدمتها وزارة التربية، لذلك في هذا اليوم نجد أنّ كل الصحف التونسية وكل وسائل الإعلام التونسية تتحدث عن هذه الانفراجة.