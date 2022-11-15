13 معلومة عن الفيروس المخلوي التنفسي.. وطرق الوقاية من الإصابة به

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، معلومات جديدة حول الفيروس المخلوي التنفسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، والذي يعرض على شاشة «التليفزيون المصري».

وتستعرض «الوطن»، أبرز 13 نقطة تحدث عنها مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية،وهي كالتالي:

1- الفيروس المخلوي التنفسي ليس جديدا وينتشر سنويا في فترة تغير الفصول ومع بداية الشتاء.

2- غالبية الإصابات تحدث للأطفال بسبب ضعف الشعب الهوائية لديهم ويجب على المواطنين عدم القلق أو الخوف.

3- سبب انتشاره هو النزول إلى المدارس والحضانات في الصباح الباكر وخروجهم من دفء المنزل إلى برودة الجو.

4- هناك مجموعات كبيرة من الفيروسات التنفسية وتتشابه أعراضها مع الإنفلونزا.

5- أنواع الإنفلونزا كثيرة، وتصل إلى 256 نوعا، لكن أشهرها إنفلونزا «أ» ، «ب»، «ج» و«د».

6- أكثر الأعراض انتشارًا للفيروس المخلوي التنفسي هو تكسير الجسم والاحتقان الشديد وارتفاع الحرارة.

7- ضرورة الاهتمام بنظافة الطفل الشخصية، وتعليمه استخدام المناديل الورقية عند العطس، وغسل اليدين باستمرار سواء في البيت أو المدرسة.

8- لا يجب إعطاء الطفل مضادات حيوية لدى إصابته في مراحله الأولى.

9- لابد من استشارة الطبيب في حالة التهاب الشعب الهوائية أو الرئتين.

10- يجب بقاء الطفل في المنزل وفصله عن إخواته لمنع انتشار العدوى بينهم.

11- في حالة ارتفاع درجات الحرارة لابد من استشارة الطبيب حتى يصف الدواء المناسب.

12- يجب الالتزام بالتطعيمات الروتينية التي توفرها وزارة الصحة في أوقاتها المحددة.

13- تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يناسب كل الفئات.