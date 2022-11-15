متحدث الصحة لـ نشأت الديهي: الفيروس المخلوي معروف لكن ليس له علاج متخصص

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه نتيجة لارتفاع الأعراض التنفسية، أجرت وزارة الصحة من خلال القطاع الطبي الوقائي، استقصاء وترصد للمصابين، وجدنا أنه من بين 100 شخص مصاب بالأعراض التنفسية، منهم 73 يعانون من الفيروس المخلوي.

الأجواء الجافة تسهل على الفيروسات إصابة الجهاز التنفسي

تابع «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الفيروس المخلوي معروف، لكن ليس له علاج متخصص، والعلاج يكون من خلال التعامل مع الاعراض.

وأوضح أن الفيروسات تنشط بسبب قلة التهوية وغلق الشبابيك بسبب البرد، مشيرًا إلى أن الأجواء الجافة تسهل على الفيروسات إصابة الجهاز التنفسي، بخلاف الجو الرطب.

وأفاد بأن الفيروسات القديمة المعروفة التي تصيب الجهاز التنفسي تنشط سنويًا مع بداية فصل الخريف والشتاء، ومن هذه الفيروسات الفيروس الذي يكثر الحديث عنه وهو الفيروس المخلوي.

ولفت إلى أن 98% من أعراض الإصابة بالفيروسات التنفسية خفيفة للغاية، وهناك حالة من كل 100 إصابة تعاني من التهاب في الجهاز التنفسي السفلي وتطور الأمور لإلتهاب في الرئة خاصة بين كبار السن أو الأطفال المتبسرين، أو ممن يعاني من ضعف الجهاز المناعي.

التعامل مع «المخلوي» مثل الإنفلونزا

وشدد على ضرورة التعامل مع هذا الفيروس مثل التعامل مع نزلات الإنفلونزا، إلا في حال وجود صعوبة شديدة في التنفس أو زرقان في الاغشية المخاطية والجلد، ففي هذه الحالة يجب الذهاب إلى الطبيب.