التعليم: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي نسخة من «3 ثانوي»

تشغل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بال الكثير من أولياء الأمور، في ظل عدم إعلان وزارة التربية والتعليم بشكل صريح عن نوعية الأسئلة المتضمنة في الامتحانات.

أسئلة امتحانات أولي وثانية ثانوي..85% اختيار من متعدد

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ امتحانات الصفين الأول والثانوي العام، سوف تكون نسخة من امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة، بحيث تتضمن أسئلة اختيار من متعدد، وأخرى مقالية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، ستكون بنسبة 85% من أسئلة الامتحانات، فيما ستكون النسبة المتبقية 15% عبارة عن أسئلة مقالية قصيرة.

الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قصيرة

وشدد المصدر على أن الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، سوف تحتاج من الطالب أن يجيب عليها في سطرين أو ثلاثة على الأكثر، ليتعود على إنتاج الإجابة بعيدا عن استخراجها من الخيارات المتعددة.

ولفت إلى التشديد على واضعي أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني بمراعاة ذلك أثناء صياغة الأسئلة بحيث تكون واضحة وليست غامضة، مشيرا إلى أنه لا تغيير في نظام امتحانات الصفين الأول والثاني على مستوى الإدارات التعليمية.