«معلومات الوزراء»: توقعات عالمية بزيادة توليد الطاقة المتجددة في مصر بـ19.7%

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقريرا لوكالة فيتش، توقّعت فيه زيادة قدرة مصادرة الطاقة المتجددة غير الكهرومائية في مصر، بنسبة 19.7% في عام 2022 لتصل إلى 4.5 جيجاوات، وذلك في إطار رصد وتتبع التقارير الدولية المختلفة، التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه.

توقعات متفائلة لمستقبل الطاقة المتجددة في مصر

وأوضحت «فتيش» بحسب تقرير المركز، أنّ العام 2023 يتوقّع أن ترتفع قدرة مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية بنسبة 14.7%، لتصل إلى 5.2 جيجاوات، ما يؤدي إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة من 7.3% إلى 8.3% من إجمالي مزيج الطاقة.

ووفقًا للوكالة، يُتوقع ارتفاع قدرة طاقة الرياح بنسبة 10.2% في عام 2022 لتصل إلى 6.4 تيرا وات ساعة، وبنسبة 12.4% في عام 2023 لتصل إلى 7.1 تيرا وات ساعة، كما يُتوقع ارتفاع قدرة الطاقة الشمسية بنسبة 27.1% في عام 2022، لتصل إلى 2.4 تيرا وات ساعة، وبنسبة 27.1% في عام 2023، لتصل إلى 3.1 تيرا وات ساعة.

مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية الأفضل نموًا

وتابع بيان المركز، أنّ وكالة فيتش أشارت إلى أنّ مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية، ستكون الأفضل نموًا في قطاع الطاقة في مصر، حيث يُتوقع أن تبلغ قدرة القطاع 10.9 جيجاوات خلال 10 سنوات المقبلة.

وعلى المدى الطويل، يُتوقع ارتفاع قدرة الطاقة المتجددة غير الكهرومائية من 4.5 جيجا وات في عام 2022 إلى 12.3 جيجا وات في عام 2031، ما يعني ارتفاع حصة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لتصل إلى 17.4% في عام 2031 مقارنة بأقل من 8% في عام 2022.