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مصر توقع مذكرة شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لإنتاج الهيدروجين المتجدد

كتب:

نرمين عفيفي
11:32 ص | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سعيد بمشاركته توقيع الشراكة الاستراتيجية للهيدروجين المتجدد بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوقيع مذكرات التفاهم المختلفة.

توقيع أول مذكرة تفاهم بمجال الطاقة في ديسمبر عام 2008

أعرب وزير الكهرباء، عن تقديره للاتحاد الأوروبي لهذا الدعم الخاص للحكومة المصرية بمجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الجديدة، موضحا أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة بمجال الطاقة ممتدة لعقود طويلة، ولديها الكثير من النتائج المقدرة، بما في ذلك إطلاق خطة العمل بين مصر والاتحاد الأوروبي في عام 2007.

وقال «شاكر»، إنه جرى توقيع أول مذكرة تفاهم استراتيجية في مجال الطاقة في ديسمبر عام 2008، وبالإضافة لهذا التعاون في تحضير وتطوير استراتيجيات الطاقة والكثير من البرامج الأخرى التي تقدم الدعم الفني في الجوانب المتخصصة.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته بإحدى جلسات «يوم التنوع البيولوجي»، ضمن فاعليات قمة المناخ «COP27»، أنه يجري تمويل الكثير من المشروعات خصوصا بمجال الطاقة المتجددة، حيث نشهد اليوم حدثين هامين، أولهlا هو توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية للهيدروجين المتجدد بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، والتي تعد حجر الزاوية للتعاون المستقبلي بمجال الهيدروجين الأخضر بين الجانبين، والحدث الثاني هو مساهمة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بـ35 مليون يورو، لدعم مسألة الطاقة ومنصة الطاقة والعلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه.

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بقلم نرمين عفيفي