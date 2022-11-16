وزير الكهرباء: لا تستطيع أي دولة التعامل بمفردها مع تحديات الطاقة وتغيرات المناخ

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه لا توجد دولة تستطيع بمفردها التعامل مع التحديات الجديدة الخاصة بالطاقة والتغيرات المناخية، فالأمر يتطلب تلبية الاحتياجات لكل الدول والتعاون، ولذلك هناك حاجة للمزيد من التعاون في المنطقة بين دول مختلفة من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز الأسواق الإقليمية، فالتكنولوجيا من الممكن أن تؤدي للتحول بمشهد الطاقة، ومن الواضح أن مستقبل الطاقة والطاقة المتجددة يعطي مؤشرات واضحة أننا في موقف أخيرا يمكننا من أن نتحرك باتجاه المصادر النظيفة للطاقة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومصر تنمو في هذا الإطار لعدة أسباب، نم بينها تقليل تكلفة إنتاج الهيدروجين من الطاقة المتجددة كنتيجة للتطورات التكنولوجيا.

وأضاف وزير الكهرباء خلال كلمته بإحدى جلسات «يوم التنوع البيولوجي»، ضمن فاعليات قمة المناخ «كوب 27»، أن مصر مؤخرا تمكنت من توليد الطاقة الشمسية بسعر 2 سنت/كيلو وات في الساعة، وهو إنجاز جديد وأقل مبلغ في العالم الآن، فاحتياجات تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة تطلب إجراءات لإزالة الكربون خاصة بمجال الإنتاج والاستهلاك، وهذا سوف يساعد في التركيز على تكنولوجيات الهيدروجين الأخضر.