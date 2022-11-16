وزير الكهرباء: استثمارات بـ 34 مليار دولار لتوليد الكهرباء من الرياح في مصر

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تنفذ استراتيجية الدولة لزيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الاحفوري وتحويل مصر لمركز إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، استغلالا للمزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي وموقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى أوروبا.

وأضاف أن الوزارة وقعت العديد من الاتفاقيات مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لمشروعات خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

وأشار وزير الكهرباء في تصريحات صحفية إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى 28 ألف ميجاوات بحجم استثمارات متوقع يصل الى 34 مليار دولار وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 50 ألف فرصة، وتساهم في خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل إلى 65 مليون طن سنويا.

تنفيذ مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته

وكشف شاكر عن توقيع عدد 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات و 24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار و فرص عمل مباشرة تصل إلى 45 ألف فرصة وغير مباشرة 230 إلف فرصة، ومن المستهدف أن تسهم هذه المشروعات في خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل إلى 39 مليون طن سنويًا و تم توقيع الاتفاقيات بالشراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي.

توقيع العقود النهائية للمشروعات والبدء في التنفيذ

واوضح أن توقيع هذه الاتفاقيات هو نتاج عمل استمر لمدة تزيد عن ستة أشهر مع الشركاء الحكوميين والمطورين من القطاع الخاص وكانت الوزارة خلال تلك الفترة تسير وفق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر والتي تم إعلان الإطار العام لها خلال يوم الطاقة بفعاليات مؤتمر المناخ.