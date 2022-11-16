«لجنة تحديث الري»: نعمل على استدامة الموارد المائية بشكل كافي

قال الدكتور علي إسماعيل، عضو لجنة تحديث الري، «إننا نعمل على استدامة الموارد المائية بالشكل الكافي في التوقيتات المناسبة إلى جانب التعاون مع الدول في ذلك المجال»، مؤكّدًا أهمية تواجد الإنذار المبكر ورصد لكل تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، وبالتالي يمكن اتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية لتلك الأمور.

وأشار عضو لجنة تحديث الري، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم منة الشرقاوي وأحمد عبدالصمد عبر الفضائية المصرية والقناة الأولى، إلى أنَّه في آخر 30 عامًا ارتفعت درجة الحرارة إلى 0.9 درجة مئوية، مبينًا أنَّ العالم بأكمله يعمل على عدم زيادة درجة الحرارة عن 1.5 درجة مئوية في السنوات المقبلة حتى لا يحدث تغير في النظام البيئي بشكل عام.

مؤتمر قمة المناخ وضع مصر في قلب العالم

وأضاف عضو لجنة تحديث الري أنَّ مؤتمر قمة المناخ وضع مصر في قلب العالم من كل الأحداث، وله انعكاسات كبيرة للغاية على القطاعات المختلفة، كالسياحة الاقتصاد، وغيرهما، مشيرًا إلى أنه كان هناك جلسة مخصصة لملف المياه بالمؤتمر ناقشت مبادرة تكيف القطاع المائي مع التغيرات المناخية التي تقدمت بها مصر.

6 محاور لمبادرة تكيف القطاع المائي مع المناخ

وتابع أنَّ مبادرة تكيف القطاع المائي مع التغيرات المناخية لها 6 محاور منها: النمو الاقتصادي وتأثيره المياه العذابة ومدى تلوثها وكيفية الحفاظ عليه، والمياه الخضراء وكيفية إدراكها بالسياسيات المائية الخاصة بنا، والإنذار المبكر، والعلاقات مع دول حوض النيل، وكيفية عمل رصد للتغيرات المناخية وطرق التكيف معها في الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ العمل على إعداد برامج التكيف المناخي مع إدارة منظومة المياه واستدامتها.