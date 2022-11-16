رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات: «COP27» وضعت مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر عالميا

أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن قمة المناخ COP 27 وضعت مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر كأفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً.

فرص قوية للتوسع في المشروعات المستدامة

وأوضح سعد الدين، في بيان، أن مصر أصبح لديها فرص قوية لجلب الاستثمارات التي تحتاجها في إطار تحقيق استراتيجيتها نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في المشروعات المستدامة وتوفير الطاقة النظيفة لمصر والبلدان المجاورة.

وأضاف أن مصر تٌخطط لمشروعات استثمارية تدعم استراتيجيتها نحو الاقتصاد الأخضر بأكثر من 300 مليار جنيه تستهدف خفض نسبة الانبعاثات والحد من التلوث، عن طريق تنفيذ مشروعات نظيفة ومستدامة وصديقة للبيئة، أبرزها استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، واستراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية 2050، واستراتيجية تحلية مياه البحر 2050، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

تعزيز التوجه نحو المجتمع الأخضر

وأشاد بالجهود التي بذلتها الدولة والقيادة السياسية حتى تٌحقق مصر من قمة المناخ COP 27 المٌنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ، الترويج المطلوب للإمكانات المصرية الجاذبة للاستثمار في مجال المشروعات الخضراء، وتعزيز التوجه نحو المجتمع الأخضر بما يتوافق مع أهداف قمة المناخ، مؤكدًا أن هذه القمة ستكون بداية انطلاقة جديدة لعصر المشروعات الخضراء على أرض مصر.

مصر مصدر مهم لتوفير مصادر طاقة نظيفة بديلة للغاز الروسي

ولفت إلى أن مصر تٌعد أحد أهم البدائل التي تحتضن الاستثمارات الأوروبية لتوفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة بديلة للغاز الروسي، وفي ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز عالمياً ووصولها لمستويات غير مسبوقة.