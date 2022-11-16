محمود محيي الدين: مصر قدمت أجندة متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لـCOP27، إن قمة المناخ في شرم الشيخ شهدت مشاركة كبيرة، وهناك عدد من الدول المشاركة، شاركت من قبل في قمم المناخ، من بينها، أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وكلها مستفيدة، وليس فقط الدولة المضيفة.

نتائج قمة المناخ في شرم الشيخ

أوضح «محيي الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر قدمت أجندة كاملة للتكيف مع التغيرات المناخية، وعن توقعاته بنتائج قمة المناخ في شرم الشيخ، قال، إنه على المستوى الرسمي، ستخرج وثائق قمة المناخ في المجالات الخاصة بالتخفيف، سواء المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة وجذب استثمارات بها.

وتابع، أن أجندة مصر للتكيف، هامة للغاية لأن بها مجالات للاستثمار والتطوير في المشروعات الزراعية والأمن الغذائي وتدعيم البنية الأساسية ونواحي عملية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.

مفاوضات صعبة في ملف الخسائر والأضرار

أضاف «محيي الدين»، أن مصر نجحت في إدراج ملف الخسائر والأضرار، بقمة المناخ بشكل عملي، وهذا الملف محل تفاوض شديد، وسنرى ما ستسفر عنه المفاوضات الصعبة، لأنه للمرة الأولى يدرج هذا الموضوع، وهذه المجالات التي نتوقع أن يتم الإعلان عن تطور بشأنهم، وعادة ما يحدث ذلك في الساعات الأخيرة لقمم المناخ.

واستكمل: «هناك 3 أشياء تجعلنا مطمئنين على سير العمل، وهي الإرادة السياسية المساندة، والتمويل الكافي، والتعاون العلمي والفني بالمشروعات الخاصة بالعمل المناخي».