جولة لقناة «القاهرة الإخبارية» في أكبر متحف مفتوح للرسوم الصخرية على الأرض

عرضت النشرة المغاربية على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «طاسيلي ناجر بصحراء الجزائر.. تاريخ يعود للعصر الحجري».

واجرت قناة «القاهرة الإخبارية» جولة في أكبر متحف مفتوح للرسوم الصخرية على الأرض، وهو «طاسيلي ناجر»، بعد أن كان عبارة عن منطقة تنبض بالحياة، وهو ما تعبر عنه جدران الكهوف والصخور والرمال الموجودة حاليا.

وذكر التقرير، أن الصحراء، تحكي قصة الحضارة التي كانت تعيش في هذه المنطقة، وتركت آثارا لا تُمحى على امتداد الجبال الصخرية والبركانية، والمواقع مترامية الأطراف.

الآثار والرسومات والطقوس الدينية

ووفقا للتقرير الذي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، فإن الحفريات الأثرية في الصحراء الجزائرية التي تسكنها قبائل الطوارق حتى الآن، تعبر عن آثار مادية وكتابات صخرية يرجع تاريخها إلى فترة العصر الحجري القديم، وتصف هذه الآثار والرسومات والطقوس الدينية، الحياة اليومية للإنسان الذي عاش في هذه المناطق في حقبة ما قبل التاريخ.

الإرث التاريخي الوطني

وووفق التقرير، فبعد أن صنفت يونيسكو، هذه المنطقة، ضمن الإرث التاريخي الوطني في يوليو عام 1972م، تم إدراج «طاسيلي الناجر» كإرثا حضاريا عالميا سنة 1982م بفضل ثرواتها الثقافية، وتعني كلمة «الطاسيلي»، السلسلة الجبلية التي يغطيها السواد، أما كلمة «ناجر»، فقد اختلفت التعريفات بشأنها، ولكن ما أتفق عليه أنها تعني النهر أو البحيرة.