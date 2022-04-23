«أرض الرعب» و«صحراء العطش».. تعرف على أخطر مكان في الجزائر

تعد صحراء «تنزروفت» أخطر مكان في الجزائر، حيث مات فيها العشرات عطشاً بعدما وجدوا أنفسهم تائهين وسطها، وتوصف الصحراء الشاسعة بـ«أرض الرعب»، ويخشاها كل من يضطرون للسفر عبر الصحراء، وفق شبكة «سكاي نيوز عربية».

أخطر مكان في الجزائر وتبتلع مئات الأشخاص

لا تزال صحراء «تنزروفت» الواقعة جنوبي الجزائر ترعب سائقي شاحنات السلع عندما يجدون أمامهم طريقا يزيد عن 600 كيلومتر من دون إشارات، وتعتبر تلك الصحراء المخيفة أرض لا حياة فيها فهي عبارة عن كثبان من الرمال المتحركة، ويشار إلى أنه في كل سنة يتم الإعلان عن اختفاء أشخاص في الصحراء المخيفة وفي كثير من الأحيان تكون عملية العثور عليهم شبه مستحيلة، حيث إنّه لا يمكن للشخص السير بدون لافتات وإشارات وبمجرد انقطاعها لا يمكن الرجوع للخلف وهو الأمر الذي يحدث للمئات ممن دخلوا إلى الصحراء ولم يخرجوا حتى اللحظة.

ندرة الموارد الحيوية وارتفاع درجات الحرارة

وفي التفاصيل حول موقع الصحراء وحدودها فإن «تنزروفت» هي منطقة طبيعية تقع على طول حدود الجزائر ومالي غرب جبال الهقار، جنبا إلى جنب مع الصحراء الليبية، وهي واحدة من أكثر المناطق المقفرة والأكثر جفافا في الصحراء الكبرى، ولا يوجد سكان دائمون في هذه المنطقة وهي معروفة بدرجات الحرارة المرتفعة ويمكن أن تصل درجات الحرارة في الصيف بسهولة إلى 52 درجة مئوية، وتتميز بندرة الوصول إلى الموارد الحيوية كالمياه والغذاء، ونتيجة لذلك، يشار إليها عادة باسم «أرض الإرهاب».

اعتقد الفرنسيون في أوائل الستينيات أنها مكان جيد لاختبار القنابل الذرية كونها تمتاز بمساحات شاسعة خالية من البشر وتبتعد تماماً عن العمران، ويذكر أنّ جزءا من صحراء تنزروفت الواقعة في النيجر، كانت مجموعات كلاب الصيد الملونة المهددة بالانقراض قابلة للحياة في السابق داخل الصحراء، ولكن يُعتقد الآن أن كلب الصيد الملون قد انقرض في جميع أنحاء النيجر.