قناة «القاهرة الإخبارية» تحتفي بعيد تأسيس «اليونيسكو»: أكثر المنظمات نشاطا

عرض برنامج «صباح جديد» على قناة القاهرة الإخبارية من تقديم الإعلاميين فادي غالي وشيرين عسان، تقريرًا تلفزيونيا بعنوان «في عيد تأسسها الـ 77.. اليونسكو أكثر المنظمات نشاطًا حول العالم».

وتعتبر اليونيسكو منظمة عالمية أنشأتها منظمة الأمم المتحدة عام 1945م، وكان الهدف من تأسيسها هو رعاية الثقافية والتعليمية والعلوم الاجتماعية والبيئية والإنسانية والتواصل والمعلومات.

ومنذ انطلاقها، وهي تعتبر المنظمة الأكثر انتشارًا وتأثيرًا، خاصة في الدول العربية والتي تملك حضارات ثقافية تمتد لما قبل الميلاد، وكان لـ"يونيسكو" دور كبير في اكتشاف تلك الحضارات وإنقاذ آثارها، مثل الحضارة المصرية القديمة والآشورية واليونانية وغيرها.

إنقاذ الثقافات والحضارات

عملت اليونيسكو على إنقاذ الثقافات في البلدان بعد تدميرها في الحروب، خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتفكك الاتحاد السوفيتي، كما كان لها دورًا بارزًا في محاربة التمييز العرقي والعنف والمشكلات التي يعاني منها الإنسان في بعض الدول.

دعم مشروعات التعليم

وعملت أيضًا على دعم آلاف مشروعات التعليم، خاصة في الدول النامية والتي تعاني من الحروب والاحتلال، وفي أوائل ستينيات القرن الماضي، قررت يونيسكو تولي حملة لترميم وإنقاذ الآثار بشكل موسع حيث استطاعت أن تنقذ مئات المعابد والقطع الأثرية حول العالم، وكانت بدايتها من مصر.

البداية كانت من معبد أبو سمبل والذي تمّ نقله وإنقاذه من الغرق وإعادة ترميمه ليصبح من أهم 7 أماكن سياحية حول العالم، ثم ترميم عدد آخر من الآثار في باكستان والمغرب ونيبال وغيرها، وفي مجال التعليم، فقد عملت المنظمة الأممية على إلغاء التمييز بين الأطفال وتدعم تعليم الكبار بشكل سنوي، خاصة في الدول النامية، كما تحمل شبكة مدارس دولية تتكون من 8 آلاف مدرسة في 170 دولة.