عاجل.. الحكومة: لا تعليق للدراسة بسبب الفيروس المخلوي التنفسي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قبل قليل، أنّه لا صحة لما تردد بشأن صدور قرار بتعليق الدراسة في المدارس، تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب، كما تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي.

لا تعليق للدراسة في المدارس

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان عنه، أنّه تواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، وأكدت الوزارتان أنّه لا صحة لتعليق الدراسة في المدارس تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب، وأنّه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارتان، على انتظام سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقا للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الحالي، وأوضحتا أنّ الفيروس المخلوي التنفسي غير مستجد، ويتواجد سنويا، خاصة في فترة الانتقال من فصل الصيف إلى الشتاء.

تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية

ولفتت الوزارتان، إلى أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية، بما فيها الفيروس المخلوي التنفسي، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكل محافظة.

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