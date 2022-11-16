مستشار الرئيس يكشف سبب انتشار فيروس المخلوي التنفسي بين الأطفال

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الفيروس التنفسي المخلوي، ليس جديدا كما يدعي البعض بل أنه موجود منذ سنوات عديدة وهو أحد الأمراض التنفسية التى تصيب جميع الفئات ولكنه منتشر أكثر بين الأطفال، وذلك بسبب التغيرات الجوية وتغير الفصول.

أضاف «تاج الدين»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأطفال يذهبون للمدارس في التوقيت مبكرا وتغير الجو في الباصات المدرسية أو الفصول لذلك على أولياء الأمور توخي الحذر ولكن لا يجب القلق.

اعراض الفيروس المخلوى التنفسي

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن معظم الأطفال الذين يعانون من الأمراض التنفسية يعانون من فيروس التنفسي المخلوي، مشيرا إلى أن معظم الأطفال الذين تم الحصول منهم على عينات، وجد أن الأعراض المشابهة بينهم كانت في الرشح وارتفاع درجة الحرارة وتكسير العظام والعطس.

أشار «تاج الدين»، إلى أن هذه الحالات بسيطة ولا تستلزم القلق الذي انتشر بين المواطنين، حيث أن تغيرات الفصول تصيب الأطفال بالأمراض التنفسية وهذا المعروف من قديم الازل.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وتابع الدكتور عوض تاج الدين، أن وباء فيروس كورونا جعل المواطنين يشعرون بالخوف تجاه أي فيروس تنفسي، ويخلطون بينه وبين فيروس كورونا، وفيروس التنفسي المخلوي ليس له علاقه بكورونا، مشيرا إلى الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر، وأكد أن هناك استقرار كبير في اعداد اصابات فيروس كورونا على مستوى جميع المحافظات وهناك وعي كبير من المواطنين بأهمية الحصول على التطعميات والتي انعكست على الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وأكد على عدم وجود متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر، والتحورات هي عاملا رئيسيا في أي فيروس حتى الإنفلونزا الموسمية، هناك تحورات متعددة له وأنواع كثيرة والأكثر انتشارا هو النوع «بي» و«أ» وعلى المواطنين الاهتمام بلقاح الإنفلونزا الموسمية كثيرا.