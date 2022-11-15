«صحة السويس»: فيروس التنفسي المخلوى ليس جديدا ويشبه نزلة البرد العادية

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة فى محافظة السويس، إن إجراءات التطعيمات للأطفال تسير بشكل منتظم منذ بداية العام الدراسي، لافتاً إلى أن مرض الفيروس التنفسي المخلوي ليس جديد على الإطلاق.

الفيروس التنفسي المخلوي يشبه دور البرد

أوضح وكيل وزارة صحة السويس في تصريحات لـ«الوطن»، أن مرض الفيروس التنفسي المخلوى المنتشر في هذه الأيام، يشبه الإصابة بدور البرد العادي ويتم تناول العلاج العادى لنزلات البرد.

وأشار وكيل وزارة الصحة لإجراء قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان إلى إجراء مسحة على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، تبين خلالها أن 73٪ من الأطفال مصابون بالفيروس المخلوي والبقية مابين الإنفلونزا والفيروس الغدي.

أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي

ولفت إلى أن 98٪ من الأطفال يعانون من أعراض خفيفة لا تطلب دخولهم للمستشفيات وأن الأعراض التنفسية بشكل عام تشمل ارتفاع في درجة الحرارة، والكحة، والبلغم، وسيلان الأنف، وفقدان الشهية.

ودعا الدكتور إسماعيل الحفناوي، أولياء أمور إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من نشر العدوى وخاصةً الغسيل المستمر للأيدي، عدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات، والتنظيف المستمر للأسطح.