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مد المهلة لبنك القاهرة لإنهاء إجراءات الطرح في البورصة المصرية

كتب:

وليد عبد السلام
03:13 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
الرقابة المالية

الرقابة المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، على طلب بنك القاهرة بمد المهلة الخاصة بإنهاء إجراءات طرح أسهم البنك في البورصة المصرية لتنتهي في 31/3/2023.

تأتي الموافقة في ضوء طلب البنك اعتماد الهيئة تفعيلاً للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية شهر أغسطس الماضي.

مد مهلة الطرح الخاصة بالشركات

وأجازت التعديلات للهيئة الموافقة على مد مهلة الطرح الخاصة بالشركات التي تم قيد أوراقها المالية قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.

تقدير موقف كل شركة وفق ما تقدمه من خطط

,سمحت التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الإدارة، للهيئة بتقدير موقف كل شركة وفق ما تقدمه من مبررات وخطط زمنية لمد مهلة انهاء إجراءات الطرح.

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