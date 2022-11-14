أخبار البورصة المصرية.. المؤشر الرئيسي يسجل أعلى مستوى منذ بداية 2022

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين داخل المنطقة الخضراء لترتفع جميع مؤشراتها، إذ أغلق مؤشر متساوي الأوزان «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 1.3% عند مستوى 12136.37 نقطة وهو أعلى مستوى خلال العام الجاري.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.15%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2283.24 نقطة.

وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3347.8 نقطة بارتفاع نسبته 0.23%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.33%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 0.33%، ليغلق عند 2131.5 نقطة، وبلغت قيم التداولات 3 مليارات جنيه، من خلال التداول على 693.2 مليون سهم، وتنفيذ 59.707 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 193 سهمًا، إذ ارتفع 62 سهمًا، وانخفض 61، فيما استقر 70 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات اليوم عند مستوى 793.024 مليار جنيه، بمكاسب نحو 6.2 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لاختبار مقاومة 12200 نقطة

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أغلق مرتفعًا عند أعلى مستوى منذ بداية العام الحالي بفضل الآداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤشر الرئيسي يتجه بهذا الأداء الإيجابي اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 12200 نقطة، مدعوما باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء، وفي حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 12200 والاستقرار أعلاه قد يدفعه لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 12000 نقطة.

الأداء إيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، أشار إلى أنه أغلق مرتفعا بفضل الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو البيع، بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين نحو الشراء الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر السبعيني بالتباين

ويتوقع استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي، وهو 2260 نقطة قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2300 نقطة مدفوعا بعودة نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.