«التجمع» يشيد بقرار حصر أسماء شهداء الحروب: السيسي يقدر تضحياتهم

أشاد حزب التجمع، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حصر أسماء جميع شهداء مصر في الحروب السابقة، بداية من عام 1948، لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات صندوق تكريم الشهداء، تقديرًا لما قدموه من بطولات وتضحيات لصالح الوطن.

مساعد «رئيس التجمع»: قرار الرئيس رسالة شديدة الأهمية

وقال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إنّ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن رسالة شديدة الأهمية، تؤكد أن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، وهي أغلى ما يمكن تقديمه دفاعًا عن الوطن، في ذاكرة الوطن، وفي لوائح الشرف والمجد مهما مرت السنوات.

وأضاف «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الرئيس السيسي باعتباره أحد أبناء الجيش المصري، يقدر تمامًا تضحيات الشهداء، ويبرز دور الدولة في تكريمهم وأسرهم، وأن بطولاتهم يجب أن تظل ماثلة أمام الأجيال الحالية والقادمة، وسيرتهم محل تقدير وعرفان، كمقابل بسيط لما قدموه من أجل أمن واستقرار الوطن.

الرئيس السيسي يوجه بحصر أسماء شهداء الحروب

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع نشاط صندوق تكريم الشهداء، كما وجه بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة، بداية من عام 1948، لدراسة ضمّهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، تقديرًا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخا لقيم الوفاء لأسرهم.