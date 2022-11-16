نواب يشيدون بقرار السيسي بحصر شهداء الحروب من 1948: مصر لا تنسى أبطالها

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بالقرار الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بشأن حصر شهداء الحروب منذ 1948 لضمّهم إلى صندوق تكريم الشهداء، واصفين القرار بأنّه تاريخي، وتأكيد على أنّ مصر لا تنسى أبناءها الأبطال، وستبقى أرواحهم خالدة.

قرار تاريخي للرئيس السيسي

حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وصف قرار الرئيس السيسي بأنّه «تاريخي» وينصف شهداء مصر في الحروب السابقة، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مصر لا تفرق بين شهدائها ولا تنسى تضحيات أبنائها الذين قدموا أرواحهم فداء لها، ولا تنسى عائلاتهم أيضا.

اتفق أحمد حتة، عضو مجلس النواب، مع سابقه في أنّ قرار الرئيس «تاريخي»، مضيفا لـ«الوطن»، أنّه يعيد ذكرى أبطال مصر، ويؤكد أنّ مصر لن تنسى أبطالها، الذين تركوا خلفهم أبناء وأمهات وزوجات وآباء، عانوا الحزن والألم من أجل استقرار وحرية وأمن وأمان مصر.

الجمهورية الجديدة تكرّم أبنائها

واعتبر طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنّ قرار الرئيس يسعد الملايين من أبناء مصر من أسر الشهداء، ويؤكد حرص الجمهورية الجديدة على تكريم أبنائها الأبطال وحفظ جميلهم، حيث قدّموا أرواحهم في سبيل رفعة واستقرار مصر.

وقال رضوان لـ«الوطن»، إنّ أقل ما تقدمه مصر لشهدائها وذويهم، معتبرا القرار يُعيد الأمور إلى نصابها لكثير من أسر الشهداء، ويعيد إليهم حقوقهم، ويؤكد أنّ مصر لا تنسى تضحيات وبطولات أبنائها.