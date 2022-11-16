«أسماء» تهوى الرسم ونظمت معرضا في ساقية الصاوي: «نفسي أكون زي دافنشي»

يتوقف الكلام عن التعبير فترسمه بأيادي ناعمة قادرة على تجسيد الواقع من خلال اللوحات، إنها أسماء ابنة محافظه أسيوط، التي ترسم لوحات إبداعية منذ صغرها.

تحكي «أسماء» أنها اكتشفت موهبتها في الرسم منذ صغرها، وعملت على تنميتها بفضل والدتها، ووالدها، مشددة على أنهما ساعداها بكل الأدوات التي تحتاجها.

وأضافت «أسماء» في تصريحات لـ«الوطن»، بدأت أعمل معارض للوحاتي أثناء المرحلة الجامعية، ونظمت 10 معارض على مدار 4 سنوات الجامعة، وأشتركت في معرض فني بميدان التنظيم مع قصر الثقافة بأسيوط في عام 2014، وبدأت أطور في الرسم وأرسم بالفحم وبعدها قررت تنظيم أول معرض في القاهرة في ساقية الصاوي.

وتضيف: «فوجئت بالإعجاب الكبير أول ما عرضت اللوحات على لجنة الساقية، رغم أنني لست أكاديمية، وحددوا موعدًا للمعرض».

الاختلاف سر الإبداع

وأضافت: «فكرت في أعمال أتميز بها منها كتابة ملاحظة بشكل عفوي تحكي اللوحة باختصار خاصة بالرسم، وكانت سببًا في نجاح المعرض منها (عذرًا لكل من تركت لوحتي ألما في أعماق قلبه) وكان لهذه الجمل أثرًا كبيرًا».

وأشارت إلى أنها باعت جزءًا من هذه اللوحات للأجانب، وجزء آخر للمصريين، وتستعد حاليًا لتنظيم معرض آخر، وتحلم بأن تكون مثل ليوناردو دافنشي.