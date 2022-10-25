ياسر عبد اللطيف.. فنان ترك عمله كمحاسب من أجل الرسم: لوحاته تحاكي الطبيعة

داخل معرض المنتجات التراثية والحرفية التي نظمته جامعة الإسكندرية في ساحة كلية التجارة يقف ياسر عبد اللطيف، 33 سنة، عارضًا لوحاته في إحدى «الباكيات» داخل المعرض.

ترك «عبد اللطيف» عمله في مجال المحاسبة ثم تفرغ لرسم الحائط واللوحات، إذ لم يتوفق في الالتحاق لكلية الفنون الجميلة فالتحق بكلية التجارة، وعمل كمحاسب لمدة 4 سنوات، وأثناء هذه الفترة كان يرسم لوحات ويحاول بيعها وفق حديثه لـ«الوطن».

تعلم الرسم قبل التحاقه بالكلية

وتعلم «عبد اللطيف» الرسم قبل الكلية، وزادت موهبته أثناء اشتراكه في مرسم كلية التجارة، وعندما أدرك أنه يمكن للوحات أن تجلب عائد مادي تفرغ لها تمامًا وفق حديثه.

لوحاته تغمرها الطبيعة والبحر

وأوضح أنه يحب رسم الطبيعة ومعظم لوحاته يوجد بها الطبيعة والبحر والمراكب نظرًا لحبه الشديد لها، مضيفًا أن اللوحات مقتبسة من أعمال أجنبية، ولكن يتأثر فيها بالطابع السكندري حيث البحر أو المراكب، قائلًا: «أي لوحة فيها مراكب بعمل منها نسخة مصرية»، متابعًا أنه يستخدم في لوحاته ألوان «أكليريك».