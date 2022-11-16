محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة تثقيفية ضمن مبادرة زراعة 1859 شجرة

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فعاليات الندوة التثقيفية التي أقامتها مدرسة بورسعيد الدولية بالتعاون مع جمعية بورسعيد التاريخية ضمن فعاليات مبادرة زراعة 1859 شجرة بونسيانا ببورسعيد التي تشرف عليها جمعية بورسعيد التاريخية، لنشر الوعي البيئي والحفاظ على الخضرة وتأثير ذلك على المجتمع.

وأقيمت فعاليات الندوة بمسرح مدرسة بورسعيد الدولية، وبحضور الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ واللواء أيمن جبر رئيس جمعية بورسعيد التاريخية عدد من القيادات التعليمية والتنفيذية ببورسعيد.

تغير المناخ

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود تنفيذ المبادرة، التي تأتي تزامنًا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، وتستهدف المبادرة تحديد 9900 موقع في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق، وتوفير الشتلات الزراعية بشبكات الري.

وترتكز المبادرة على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

المبادرات الخضراء

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الندوة التثقيفية تستهدف نشر الوعي حول المبادرات الخضراء التي تطلقها الدولة، مؤكدا أن هذه المبادرة لها هدف قومي بتشغيل الأيدي العاملة عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة وبالتالي توفير فرص عمل وأكد المحافظ أهمية المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، لما لها من ٱثار إيجابية في الحد من التغيرات المناخية، المتمثلة في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري والحد من مخاطره، وتحسين نوعية الهواء من خلال زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي وبالتالي الحصول على أكسجين نقي مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين.