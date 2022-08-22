«البيئة»: إطلاق منصة استقبال المبادرات المشاركة بمسابقة المشروعات الخضراء

انطلقت فعاليات مؤتمر إطلاق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، قبل قليل، بمشاركة وزراء التعاون الدولي والبيئة والاتصالات، التي تهدف لرعاية المشروعات الخضراء بمحافظات الجمهورية المختلفة، من خلال اختيار 6 مشروعات بكل محافظة، ممثلة لفئات المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والمبادرات والمشروعات غير الهادفة للربح والمرأة.

إعلان القائمة القصيرة للمشروعات المختارة

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التقديم للمبادرة، سيكون من خلال منصة واعدة جرى إطلاقها، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وخلال شهر أكتوبر، سيتم إعلان القائمة القصيرة للمشروعات المختارة، ومن ثم سيتاح لها عرض تجربتها بمؤتمر المناخ cop27، المنتظر إقامته بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

المؤتمر نقطة البداية للقائمة المختارة

تابعت خلال كلمتها بالمؤتمر المقام على ضفاف بحيرة عين الصيرة: «يعتبر المؤتمر نقطة البداية لهذه القائمة المختارة، من أجل التكاتف مع كل الهيئات المشاركة، وسيكون هناك جوائز مالية وبرامج تدريبية، وتعزيز قدرة الشباب على التواصل فيما بينهم، وهدفنا حماية كوكبنا وأمر آخر مهم لأفريقيا، وهي عملية التكيف والصمود»

التشارك لن يتوقف عند مؤتمر المناخ

أضافت: نسعى للوصول لفرص مختلفة للزراعة وإدارة المياه، وكيفية تطويع البيئة التي نعيش بها، من أجل التصدي لتغير المناخ، فهي عملية شمولية، فائلة: «حضرت المؤتمر السابق للدورة السادسة والعشرين للمناخ، وكان فيه الكثير من الأفكار، وهو مكان نستطيع أن نتشارك فيه، نحن والأجيال الأكبر والأصغر، والقطاع الخاص والحكومات والشركاء، وهو المجال الذي نرغب في دعمه، بالتعاون والأفكار الجديد».

وأوضحت أن هذا التشارك، لن يتوقف عند مؤتمر المناخ، بل سيتخطاه لما بعد المؤتمر، داعية كل رواد الأعمال للمشاركة في هذه المسابقة، «نحن نتطلع قدما للترحيب بكل شخص سيتقدم للمشاركة في هذه المسابقة، وتقديم مشروعات مبتكرة».

وأشارت إلى أنه نظرا لأن هذه الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ، نرغب في النظر للأفكار التي يمكن تطبيقها في عدة دول مختلفة، وليس مصر فقط، ونرغب في تعاون كل الأطراف.