أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شحن 59 ألف طن من خام الكلنكر عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة، و6300 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد، وذلك خلال حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد.

نشاط ملحوظ في حركة سفن البضائع

وصرح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، اليوم الاثنين، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة، فقد استقبلت السفينة ANTWERP EAGLE القادمة من إيطاليا والتي ترفع علم جزر مارشال حيث يبلغ طولها 199 مترا وغاطس 12.9 متر والحمولة الكلية 36474 طنا وذلك لشحن 59 ألف طن من خام الكلنكر إلى الكاميرون.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة BASARAN BAYRAK القادمة من ميناء دمياط، التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 118 مترا والغاطس 7 أمتار، وذلك لشحن 6300 طن صودا كاوية إلى تركيا.

إجراءات دخول السفينتين

وأشار البيان، إلى أن إدارة الميناء اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين تمهيدًا لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من سفن البضائع العامة، والذي يأتي انعكاسًا للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.