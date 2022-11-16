«صحة كفر الشيخ» تُعلن انطلاق خدمة الاستشارة التليفونية السرية لمكافحة الإيدز

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، انطلاق خدمة الاستشارة التليفونية السرية، لمرض فيروس نقص المناعة البشري، دون إظهار لرقم الطالب، في ظل الخدمات التي يُقدمها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، ولتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الفيروس.

انطلاق خدمة الاستشارة التليفونية السرية لمرضى الإيدز

وذكرت المديرية، في بيان لها، أنها ستتلقى المكالمات من كافة المواطنين على رقم «047/3139651»، لأهالي محافظة كفر الشيخ، علماً بأن الخط الساخن على مستوى الجمهورية «08007008000».

وقالت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، إن خدمة المشورة بالمديرية تُرحب بتوضيح كافة الاستفسارات عن فيروس الإيدز، وطرق انتقاله، والوقاية منه، والخدمات المقدمة للمتعايشين، عن طريق الحضور أو الاتصال تليفونياً، وذلك من الأحد يوم الخميس أسبوعياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

توفير خدمات الدعم النفسي والمشورة والرعاية والصحية

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وجّه في وقت سابق، ضرورة توفير خدمات الدعم النفسي والمشورة النفسية والرعاية والصحية والإكلينيكة والمعملية بالمجان، لكافة حاملي مرض الإيدز في سرية تامة، بهدف الحفاظ على انخفاض أعداد الإصابة بين المواطنين، والقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية، بما يتماشى مع الاستراتيجية العالمية المحدثة للإيدز التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز «2021 - 2025».