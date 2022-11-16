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ضبط 168 طن أرز شعير ضمن حملة «حق الشعب» في كفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
11:20 ص | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
أرز شعير ــ أرشيفية

أرز شعير ــ أرشيفية

أكد عماد حبيب وكيل وزارة التموين، بمحافظة كفر الشيخ، أن حملات «حق الشعب» تحقق نجاحا كبيرا في ضبط كميات كبيرة من الأرز الشعير والمخزن بكميات كبيرة لدى بعض التجار بالمخالفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.

وأشار وكيل الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط 75 طن أرز شعير محملة على إحدى السيارات، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة.

ضبط كميات من الأرز الشعير 

وأشار «حبيب»، إلى أن الحملة التموينية المكبرة، تمكنت من ضبط سيارة محملة بالأرز الشعير بمركز مطوبس وقدرها 7 أطنان و860 كجم من الأرز الشعير، وتم التحفظ على الكمية وتحرير المحضر رقم 13453 لسنة 2022 جنح مطوبس.

حملات رقابية تموينية

 كما تمكنت الحملة من ضبط 5 محاضر بإجمالي كمية أرز شعير قدرها 75  طن أرز شعير، بالإضافة إلى ضبط سيارة أخرى حملة بـ 4 أطنان من الأرز الشعير، و2 طن داخل أحد المضارب للأرز الشعير.

ولفت البيان إلى أنه أيضًا جرى ضبط 5 أطنان من الأرز الشعير داخل أحد مضارب الأرز الشعير، وتم تحرير محضر جنحه رقم 11229 مركز فوه وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

 

 

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