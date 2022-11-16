سعر قنطار القطن في كفر الشيخ.. «البحري» يرتفع 200 جنيه

سجل سعر قنطار القطن، اليوم الأربعاء 2022، ارتفاعًا خلال التعاملات الصباحية التي عقدت في عدد من المزادات في الوجهين البحري والقبلي، إذ سجل سعر قنطار القطن طويل بحري نحو 4900 جنيه للقنطار الواحد، بينما سجل سعر قنطار القطن لطويل قبلي نحو 4200 جنيه.

200 جنيه زيادة في سعر قنطار القطن

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا الزراعات الحقلية، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر القطن طويل التيلة اليوم الأربعاء، سهد ارتفاعًا بنحو 200 للقطن طويل بحرى، و100 جنيه لسعر قنطار القطن طويل قبلي.

أصناف من تقاوي الأقطان عالية الإنتاجية

وأوضح رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر القطن المصري يشهد ارتفاعا خلال المزادات التي تم عقدها مؤخرا لزيادة الطلب العالمي عالية، نظرا لجودته، مشيرًا إلى أن القطن جيزة 97 وجيزة 94، وجيزة 93، وجيزة 96، هي أصناف من تقاوي الأقطان عالية الإنتاجية ومشهود لها على مستوى دول العالم المستوردة لمحصول القطن.