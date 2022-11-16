أمل رزق تكشف عن تعرض ابنتها لحادث خلال عودتها من تصوير مسلسل العمدة: «العربية ولعت»

كشف الفنانة أمل رزق، تفاصيل صور السيارة المحطمة التي نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام اليوم.

تفاصيل الحادث

وقالت أمل رزق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها لم تتعرض لحادث، ولكن هذه سيارة ابنتها «لمى» التي تعرضت لحادث سير خلال عودتها من تصوير مسلسل «العمدة»، متابعة: «الحمدلله ربنا ستر، وهي بخير ولكن العربية اشتعلت بها النيران فور نزولها منها، والحمد لله لم يصيبها أي مكروه والناس ساعدتها».

وأضافت: «الحمد لله على كل حال، لمى كل سنة قبل عيد ميلادها بأسبوع لازم تعمل حادثة، السنة اللي فاتت ركبت شرائح في إيديها، والسنة دي الحمد لله على كل شيء وشكرا لكل الناس اللي اهتمت وسألت اغمرتونا بمحبتكم».

مسلسل العمدة

يذكر أن مسلسل العمدة، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.