أمل رزق تتعرض لإصابة بالغة في قدمها وتنشر صورة لها

أعلنت الفنانة أمل رزق، عبر حسابها على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعرضها لإصابة بالغة في قدمها.

ونشرت أمل رزق صور قدمها في أثناء وجودها داخل المستشفى، وظهر وجود ورم شديد في قدمها وعلقت قائلة: «ألف حمد وشكر لله، حتى يبلغ الحمد منتهاه، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم».

أزمات تعرضت لها أمل رزق

في فبراير الماضي أعلنت الفنانة أمل رزق، وفاة والدتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت أمل رزق، عبر صفحتها الخاصة على موقع «انستجرام»: «أمي الغالية في ذمة الله إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون».

وكانت قبلها في نوفمبر الماضي، أعلنت تعرض ابنتها لأزمة صحية وكتبت أمل: «اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه، بنت عمري داخلة العمليات بعد ساعتين أكرمنا يا رب».

لتطمئن بعدها بأيام قليلة جمهورها على صحة ابنتها لمى قائلة:«ألف حمد وشكر لله، وألف شكر لكل حبايبي اللي كلموني وبعتوا يطمئنوا على لمى، وبعتذر لعدم الرد لأني طول وقت العملية كنت بدعي بس، والحمد لله خرجت بالسلامة، والله مش عارفة أشكركم إزاي».

أمل رزق تعتذر عن «زقاق المدق»

كانت أمل رزق اعتذرت عن العرض المسرحي زقاق المدق بسبب رسالة الماجيستير الخاصة بها.

«زقاق المدق» من بطولة عدد كبير من الفنانين منهم: دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، أمل رزق، نهال عنبر»، وغيرهم من الفنانين، والعمل المسرحي تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبإشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي.