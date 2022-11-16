أستاذ بـ«طب الإسكندرية» تحذر من سمكة سامة في الأسواق: تصيب بارتفاع ضغط الدم

سمكة سامة معروضة في عدد من أسواق السمك الشهيرة، بمحافظات مصر، تسبب أمراضًا عدة للمواطنين، أبرزها جروح وارتفاع الضغط، وهي سمكة «الجلخ» والتي تعرف شعبيا بمسمى «سمكة القط» وتنتشر في محافظات البحر الأحمر وغرب البحر الأبيض المتوسط.

وحذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية ومدير مركز السموم السابق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من السمكة التي تسبب حالات تسمم وأمراض عدة أبرزها ارتفاع ضغط الدم وجروح جلدية.

السموم في شوك السمكة

وقالت غانم، إن السمكة تحتوي في أشواكها على سموم عديدة ذات أنشطة تحللية وتسبب انحلال لكرات الدم الحمراء ما يصيب من يتناولها بتورم في الجسم.

اعراض سمكة الجلخ السامة

وأضافت أستاذ السموم لـ«الوطن»، أن هذه السمكة تسبب إصابات عدة أبرزها «الآلام، والتورم، واحمرار الجلد» بالإضافة إلى بعض الاعراض الأخرى مثل «ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام دقات القلب والقيء والقشعريرة والضعف».

علاج تأثير سمكة القط السامة

واوضحت أن طرق العلاج تتمثل في تطهير الجروح، بالإضافة إلى كمادات من الماء الساخن، مع أخذ جرعة الوقاية من التيتانوس، بالإضافة إلى المسكنات.

الأعراض غير خطرة لكن الحذر مطلوب

وأكدت أن الأمر المطمئن في ذلك، أن أعراضها غير خطرة للدرجة فلا يحتاج المريض إلى دخول المستشفى، كما أنه لم تسجل أي حالات قاتلة فى الإنسان من قبل، إلا أنه من الضروري توخي الحذر منها لما لها نتيجة سلبية على صحة الإنسان قد تزداد تبعيتها مع الوقت.

في سياق متصل، أكد حسن العربي، أحد صيادي الإسكندرية، أن تلك السمكة تكثر في المياه مع فصل الشتاء قرب الشاطئ، وتكثر في البحر الأحمر وجزء ممن غرب البحر الأبيض المتوسط، لافتاً إلى أنها غير موجودة بكثرة في أسواق السمك بالإسكندرية.