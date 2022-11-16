عضو بمجلس الشيوخ: قرار الرئيس بحصر شهداء الحروب جاء في توقيت مهم

أعرب النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره واعتزازه الشديد، بقرار الرئيس السيسي بحصر شهداء الحروب السابقة وضم أسرهم لصندوق الرعاية، واصفا إياه بالقرار العظيم.

حملات مشبوهة ضد الدولة

وأضاف في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن قرار الرئيس السيسي، جاء في توقيت مهم للغاية، وسط حملة مشبوهة ودموية ضد الدولة المصرية.

وأشار إلى أن قرار الرئيس السيسي وتوجيهاته بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948، لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق، تقدير حقيقي من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخا لقيم الوفاء لأسرهم.

الحفاظ على سيادة مصر

وأوضح أن شهداء الحروب قدموا على مر العصور تضحيات مهمة، للحفاظ على سيادة مصر وطرد المحتل وخاضوا حروبًا متعددة، مضيفا أن تقديرهم من الرئيس السيسي يؤكد مكانتهم في الوطن.