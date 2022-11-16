ألمانيا تعتزم إنشاء مركز لإصلاح أسلحة أوكرانيا في سلوفاكيا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، إن ألمانيا ستنشئ مركزًا للصيانة في سلوفاكيا، لخدمة وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية التي سترسلها إلى أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية في تصريحات للصحفيين لدى وصولها لعقد اجتماع مع نظرائها في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، «لقد توصلنا إلى اتفاق ويمكن أن يبدأ العمل على الفور حتى يتم إصلاح جميع المعدات العسكرية التي تم توفيرها لكييف حتي بعد خروجها من الخدمة».

وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد، إن أعمال الإصلاح والصيانة، ستبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة، وستركز بشكل أساسي على مدافع الهاوتزر الألمانية وأنظمة الدفاع الجوي المضادة للطائرات، وفقا لرويتزر.

وأضاف ياروسلاف ناد، إن المحادثات بشأن مركز اصلاح وصيانة المعدات العسكرية والأسلحة الذي ستموله ألمانيا بدأت في سبتمبرالماضي، موضحا أن البلدين سعيا إلى اتفاق سريع لمساعدة أوكرانيا خلال الأزمة الحالية.

وكانت ألمانيا وسلوفاكيا قد توصلا لإتفاق في أغسطس الماضي يقضي بتزويد برلين بدبابات ألمانية الصنع من طراز «ليوبارد 2»، إلى سلوفاكيا، مقابل إرسال الثانية دباباتها ومركباتها القتالية المجنزرة التي تعود للحقبة السوفيتية لدعم أوكرانيا عسكريا، وذلك بحسب موقع ديفنس نيوز الأمريكي.

وأرسلت ألمانيا، مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة تبلغ 1.5 مليار يورو منذ بداية العام الجاري، وتتضمنت أنظمة دفاع جوي متوسطة وقصيرة المدي، من بينها نظام الدفاع الصاروخي المتطور IRIS-T، ومدفعية هاوتزر ذاتية الحركة، ومركبات مدرعة، وقذائف صاروخية وذخائر، وغيرها من التجهيزات القتالية العسكرية، بحسب موقع الجيش الألماني.