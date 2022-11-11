كوريا الجنوبية: موقفنا لم يتغير وسنزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة

قالت السلطات في كوريا الجنوبية، إن موقفها لم يتغير بشأن عدم تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية فتاكة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واشنطن» ستشتري حوالي 100 ألف قذيفة مدفعية من كوريا الجنوبية

بدورها، تعتزم كوريا الجنوبية، في سابقة، بيع قذائف مدفعية لصالح «واشنطن» لتقوم الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بها، فيما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين، إن التوريدات ستكون نتيجة صفقة سرية بين البلدين.

سوليفان: ليست مستعدا لتقييم احتمالية إجراء أي مفاوضات

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن «واشنطن» ستشتري حوالي 100 ألف قذيفة مدفعية.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن «واشنطن» لا تمارس ضغوطا على أوكرانيا بشأن مسألة المفاوضات مع موسكو، مضيفا خلال إفادة إعلامية، إن بلاده تقدم المشورة والدعم إلى «كييف».

وأوضح سوليفان، أنه ليس مستعدا لتقييم احتمالية إجراء أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.