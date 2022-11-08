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رئيسة سلوفاكيا: نتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء 2023

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رضوى هاشم
10:48 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
رئيسة سلوفاكيا

رئيسة سلوفاكيا

قالت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا، إن الآمال معقودة على قمة المناخ في شرم الشيخ، لمواجهة الخطر الذي يواجه مستقبل كوكب الأرض.

وأضافت «تشابوتوفا» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» عقب ختام القمة الرئاسية التي استمرت ليومين ضمن فعاليات مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ: «من المهم أن نجتمع هنا لمناقشة القضية المحورية، قضية التغيرات المناخية، ونحن في سلوفاكيا اتخذنا خطوات جادة لمواجهة شبح التغيرات المناخية بخفض الانبعاثات الكربونية في مجالات الطاقة والصناعة والكهرباء».

وتابعت: «أعلنها من هنا، أننا العام القادم سنوقف استخدام الوقود الأحفوري كمصدر لتوليد الكهرباء، ولنتكاتف معا لإنقاذ الكوكب، فالأمر ليس بالسهل أو اليسير، ولكنها مسألة بقاء».

يذكر أن مؤتمر شرم الشيخ يشهد غدا، انطلاق الأيام الموضوعية التي تضم التمويل والشباب والمياه والحلول. 

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بقلم رضوى هاشم

محررة صحفية متخصصة في قضايا البيئة والآثار والثقافة، حصلت على عدد من الجوائز في البيئة والثقافة منها جائزة منتدى القاهرة للتغيرات المناخية ونوال عمر للصحافة الأنسانية.