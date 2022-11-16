وكيل الدراسات البيئية بـ«عين شمس»: التنوع البيولوجي سر الحياة ومخزون استراتيجي للموارد

قال الدكتور علاء سرحان، وكيل كلية البيئة جامعة عين شمس، إن التنوع البيولوجي ما هو إلا نصف المخزون الاستراتيجي للموارد الاقتصادية، الطبيعية، التي تمد الدولة بالمواد الخام اللازمة، موضحا أن المستودع الاستراتيجي لمصر، لضمان أن الأجيال الحالية والمستقبلية، لديها ما يكفي من الموارد الاقتصادية، التي تضمن لهم حياة كريمة.

أساس الحياة هو التنوع البيولوجي

وأضاف «سرحان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «تغطية خاصة»، الذي يعرض على شاشة «extra news»، مع الإعلامية لما جبريل، أن أساس الحياة هو التنوع البيولوجي، موضحا أن أبرز مثال على أهمية التنوع البيولوجي كان منذ عهد «سيدنا نوح» عليه السلام، بأخذه نوع من كل الكائنات الحية.

تداعيات سببتها التغيرات المناخية

وتابع سرحان، أن العالم يحاول أن يتكيف مع التداعيات الخطيرة التي سببتها التغيرات المناخية، وذلك حتى لا يؤثر بالسلب على التغير البيولوجي.

مدى أهمية التنوع البيولوجي

وأوضح وكيل الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أنه من الضروري بالنسبة لسكان العالم أن يعرفوا مدى أهمية التنوع البيولوجي، مؤكدا على أن علاقة العالم مع الطبيعة ضرورية جداً، وبالتالي فإنه يجب على المجتمعات المختلفة أن تدرك أنه لولا التنوع الجيني، والبيولوجي الذي أوجده الله، لما كان هناك حياة في المقام الأول.