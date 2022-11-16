«تنسيقية الأحزاب» تنظم صالونا بعنوان «التنوع البيولوجي وتغيرات المناخ»

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيًا، اليوم، بعنوان «التنوع البيولوجي.. نظرة على نتائج التغيرات المناخية»، لمناقشة التنوع البيولوجي، وأثر التغيرات المناخية على حياة الكائنات على كوكب الأرض، وكذلك الأثر البيئي الذي سيترتب على الكوارث المناخية تجاههم.

حضور الصالون

ويدير الصالون شيرين خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه دكتورة مي حامد محمود، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة المساعد بجامعة القاهرة، والدكتور تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والنائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأيمن حمادة، وكيل وزارة البيئة ورئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

سلسلة صالونات التنسيقية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات التي تستضيف مجموعة من الخبراء والمتخصصين في قضايا البيئة والمناخ، تزامنًا مع انعقاد قمة المناخ cop27 والتي تستضيفها مصر بشرم الشيخ في الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر الجاري، بهدف مناقشة مستجدات قضايا التغيرات المناخية في كافة المحاور المتعلقة.