ما هو التنوع البيولوجي الذي تناقشه قمة المناخ؟.. خبير تكنولوجيا حيوية يجيب

أعلنت الصفحة الرسمية لمؤتمر قمة المناخ على الموقع الإلكتروني الخاص بها، أن جلسات اليوم تندرج مناقشتها حول التنوع البيولوجي، والبحث عن حلول لوقف فقد التنوع البيولوجي، ومناقشة مشروعات لتخفيف الانبعاثات الحرارية، بجانب إيجاد طرق للتكييف مع خلل التنوع البيولوجي.

وبحسب ورقة بحثية حديثة أصدرتها الباحثة المغربية رجاء الكساب، وأشارت إلى وجود تهديدات كثيرة ضد التنوع البيولوجي في المنطقة العربية، وأنها باتت على وشك فقدان 95% من التنوع البيولوجي بسبب التغيرات المناخية، خصوصًا في مجال الزراعة بحسب وكالة الأنباء الروسية.

مفهوم التنوع البيولوجي

ومع ترديد وذكر مصطلح التنوع البيولوجي على مسامح متابعي مؤتمر قمة المناخ من غير المتخصصين، واعتباره مصطلحا غامضًا من قبل البعض، يوضح الدكتور «طارق قابيل» خبير الوراثة الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية، لـ«الوطن»، مفهوم التنوع البيولوجي، والذي يعد وصفًا لأي بيئة طبيعية تتواجد بها مجموعات هائلة من الكائنات الحية المتنوعة مثل الحيوانات والنباتات والحشرات والمكروبات الدقيقة،لافتًا إلى أن هذا التنوع أحد أهم الأسباب الحفاظ علي التوازن البيئي.

وأضاف: «أن العالم مهتم حاليًا بمناقشة و دراسة نوع التأثير الواقع علي هذا التنوع، والي أي مدى تأثر التنوع البيولوجي نتيجة التغير المناخي الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري»

وأوضح «قابيل» أن علم التنوع البيولوجي يُدرس في كليات العلوم بشكل أساسي، لكونه يشترك فيه أكثر من قسم، ويهتم بدراسة محيط حيوي معين، و ما طرأ عليه من أخطار سواء كانت وجود بعض الكائنات الغازية أو انقراض كائنات أخرى.

هجرة الحيوانات وانقراض النباتات

وحول علاقة التنوع البيولوجي بالتغير المناخي، أوضح أنه مع التغير الحادث في درجات الحرارة الناتجة عن الاحتباس الحراري، يصبح المناخ في منطقة معينة مختلفًا بالنسبة للكائنات الحية مثل النباتات والحيوانات والطيور والأسماك وحتى الإنسان، فأما النباتات تتعرض للانقراض، ويختلف الأمر بالنسبة للحيوانات التي يكون بمقدورها الهجرة من موطنها الأصلي إلى مكان مناسب لها أكثر، فتهاجر إليها بأعداد كثيرة لتغزوها لذلك تسمي بالغازية، وهو سببًا رئيسيًا في ظاهرة انقراض أنواع أخرى، بخلاف أنشطة الإنسان المدمرة للبيئة.

وأشار «قابيل» إلى أن التغير في التنوع البيولوجي لا ينحسر على غزو كائنات حية أو انقراض أخرى من مكان معين، ولكنه تشمل أيضًا وقوع خللًا في التوازن البيئي، الذي يتأثر بنسب وجود الكائنات الحية في بيئتها الأصلية نتيجة التغيرات المناخية، المتسببة في كوارث بيئية مثل الحرائق والسيول.