بطل مسلسل «أرطغرل» يرثي ابنته بعد وفاتها في انفجار إسطنبول

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الممثل التركي الشهير نور الدين اوشار بطل مسلسل «أرطغرل» بعد وفاة ابنته ووالدتها «زوجته السابقة» في الانفجار الذي وقع بمنطقة تقسيم في إسطنبول أثناء قيامهم بالتسوق هناك.

بطل مسلسل«أرطغرل»يرثي ابنته

ورثى نور الدين اوشار بطل مسلسل «أرطغرل» ابنته وزوجته السابقة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد وفاتهما في انفجار ميدان تقسيم في مدينة إسطنبول الذي أحدث حالة من الارتباك الدولي، إذ نشر صورة ابنته وعلق عليها، قائلا: «ليكن قبرك نورا في الجنة»، لتنهال عليه تعليقات الجمهور وأصدقائه في الوسط الفني بالمواساة.

وانهار الفنان التركي نور الدين أوشار، أثناء تشيع جثمان ابنته وزوجته السابقة لمثواهما الأخير.

مسلسل «أرطغرل»

«أرطغرل» مسلسل تاريخي تركي حقق نجاحا كبيرا مؤخرا، من تأليف وإنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي.

وتدور أحداث مسلسل «أرطغرل» في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

ويشارك في بطولة مسلسل قيامة عثمان العديد من نجوم الدراما التركية، منهم الممثل بوراك أوزجيفيت الذي يقوم بدور عثمان مؤسس الدولة العثمانية.

جوائز مسلسل «أرطغرل»

وحقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة، إذ وصل عدد المشاهدات عالميا 3 مليارات مشاهدة وبلغت إيراداته نحو مليار دولار، وجرى تكريم بطل قيامة أرطغرل كأفضل ممثل عالمي في حفل توزيع الجوائز بمهرجان ضيافة 2019، الذي أُقيم في دبي.