يسرا: موسيقي مسلسل أحلام سعيدة عملها موسيقار تركي.. صمم عليه شريف عرفة

كشفت الفنانة يسرا عن أن مؤلف موسيقى مسلسل أحلام سعيدة والذي قدمته في موسم رمضان موسيقار تركي تم الاستعانة به في مسلسل «سرايا عابدين» من قبل، «المخرج عمرو عرفة أصر على الاستعانة به مجددا، ووافق المنتج جمال العدل».

يسرا: المخرج عمرو عرفة سرد للموسيقار كافة تفاصيل المسلسل

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الموسيقار التركي أنتج الموسيقي في تركيا بعدما سرد له المخرج عمرو عرفة للموسيقار كافة تفاصيل المسلسل.

وعن سر العلاقة الخاصة بينها وبين المخرج عمرو عرفة رغم أنهما لم يجمعهما سوى عمل واحد وهو «سرايا عابدين»، قالت: «صحيح لم نعمل سويا سوى في مسلسل سرايا عابدين، لكن هناك خلفية طويلة وممتدة بيننا وبين شريف عمرو وبين عمرو عرفة، وأنا أعرفهم من زمن الزمن وعمر العمر وبالتالي فيه صداقة وعمر تاني وعشرة».

يسرا: أنا اتخضيت من اللي عملته مصممة الملابس.. سبتلها نفسي تماما

وعن ملابس العمل استطردت يسرا: «ياسمين القاضي شيء رائع، ولأول مرة أسلمها نفسي بشكل كامل من غير ما أقلق، ودي أول مرة أسلمها نفسي بجد، إحنا بس عملنا الشكل ونوعه وتركنا الباقي عليها وأنا اتخضيت من اللي عملته، في النهاية واللبس ده معمول بالطلب قص وتفصيل من عند أتيليه صعب».

و أكملت: «كل شخصية اتعملت كانت متفصلة على اللي قدمتها زي غادة عادل ومي كساب وغيرها، وهذه ليست المرة الأولى التي نجتمع، فقد سبق وأن عملنا مع عمرو عرفة في سرايا عابدين، وهو ما أسهم في وجود كمياء بيننا، وأضيف لتلك التوليفة شيماء سيف».