ملخص مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل الحلقة 75 الموسم الثالث.. ظهور شخصية جديدة

يعد مسلسل «قيامة عثمان»، من أشهر المسلسلات التركية الناجحة في الوطن العربي، حيث استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً منذ بداية عرضه، خاصةً بعدما تمكن من الاستحواذ على اهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليس في تركيا فقط بل وفي الوطن العربي أيضاً، إذ كثر البحث كل أسبوع عن ملخص الحلقة 75 من مسلسل قيامة عثمان.

فبعد انتهاء الحلقة 74 من مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل الموسم الثالث، بدأ متابعو وعشاق الدراما التركية في البحث عن أحداث الحلقة 75، لما تحتويه من أحداث مثيرة وشيقة، متسائلين عن سر كونور ألب، وكيف سيتم الكشف عنه.

بدأت الحلقة 75 من مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل الموسم الثالث بـ إنقاذ الشيخ أديب، علي يد ميخائيل كوسيس، وعلى الجانب الآخر سيتمكن عثمان بن ارطغرل من حصار نيكولا، في قلعة إيناغول من قبل تورغوت ألب.

كونور ألب يتعاون مع عثمان للقضاء على الوزير الخائن

وعلى جانب الآخر سوف يتم اتفاق بين كلاً من غوندوز، والوزير السلجوقي علم شاه، بسبب اختطاف ماري وتسليمها إلى نيكولا، حيث تم اختطافها عن طريق وضع المنوم لها في الشراب من قبل زوجة غوندوز، أما عن سر كونور ألب، والذي يقتضي بانقلابه على الوزير السلجوقي علم شاه، كما أنه سيتعاون مع عثمان الغازي حتى يتمكنوا من القضاء على الوزير الخائن، سوف يتم اكتشافه من خلال الحلقة.

تشهد الحلقة 75 من مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل ظهور شخصية جديدة

كما أيضاً سيتم خيانة المؤسس عثمان، من قبل أخيه، غوندوز الذي سوف يتفق مع الوزير ويسلمه ماري أخت القائد ميخائيل كوسيس، وستشهد الحلقة 75 من مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل الموسم الثالث، ظهور شخصية جديدة التي تكاد تكون هي نفس الشخصية التي أنقذت الشيخ أديب من يد كوسيس.