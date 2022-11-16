وزير الطاقة بالكونغو الديمقراطية: أفريقيا لديها إمكانية هائلة لتوليد الطاقة الهيدروليكية

قال أوليفير ماوينزي، وزير الطاقة والكهرباء بالكونغو الديمقراطية، إن الدول الإفريقية لديها فرصة للمشاركة في القضية الخاصة بالتغير المناخي، وتحول الطاقة، وذلك من خلال قدراتها الكبيرة.

وأضاف خلال لقاء على هامش فعاليات قمة المناخ أذاعته القناة الأولى: «في إفريقيا الوسطى على سبيل المثال لدينا إمكانية هائلة لتوليد الطاقة الهيدروليكية، ويوجد في أنحاء إفريقيا طاقات متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من التكنولوجيات».

وتابع: «علينا النظر في التكامل بين الدول، والمشروعات، والتي يمكنها أن تربط البلدان المختلفة، وعلى سبيل المثال لدينا في الكونغو قدرة كبيرة على إنتاج الطاقة الهيدرولوكية، ويجب أن نتمكن من التواصل مع جيراننا، فلدينا 9 جيران، وإذا استطعنا الترابط معهم فإننا يمكننا توليد الطاقة والكهرباء للبلدان التي ليس لها خبرات بالطاقة النظيفة».

واستطرد وزير الطاقة والكهرباء بالكونغو الديمقراطية: «هناك دول تعتمد بشكل أساسي على الفحم، عندما نتواصل مع دول جنوب وغرب إفريقيا يمكننا استخدام هذه القدرة من أجلهم لكي يحصلون على طاقة نظيفة من أجل التنمية، والصناعات وهو ما ينطبق على الطاقة الشمسية».

وأوضح: «لدى مصر كميات هائلة من الطاقة ويمكن استخدامها عبر أنحاء القارة، ونتحدث أيضا عن التواصل عبر أوروبا. حيث أن إفريقيا تلعب دورا مهما ومشاركة الدول الإفريقية في التغير المناخي تتعلق بإمكانية الوصول للكهرباء من أجل شعوبنا ولا سيمات الشعوب الأكثر فقرا، لأن هذه الفئات الفقيرة بحاجة إلى الوصول إلى الكهرباء، وسيقل الضغط على الغابات، وإذا كان لدينا وقود أحفوري مثل الديزل في إفريقيا فإن الناس تلجأ للغابات لاستخدام الأخشاب في الطهي والتدفئة وهو الأمر المضر للبيئة».