«ازرع».. مبادرة أستاذ جامعي لحماية البيئة تزامنا مع قمة المناخ

«ازرع» مبادرة جديدة أطلقها أستاذ جامعي، لتوعية الطلاب بأهمية الزراعة، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لحماية البيئة والمناخ، عن طريق زيادة الرقعة الزراعية، ورفع الوعي البيئي، الأمر الذي دفع الدكتور أحمد شعيشع، مدرس الهندسة المعمارية بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، لتشجيع طلابه على الزراعة بحديقة المعهد.

تفاصيل المبادرة

يحكي «شعيشع»، لـ«الوطن»، أنه جمع طلابه وشاركهم الزراعة، دعماً لفعاليات مؤتمر قمة المناخ المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ، موضحًا: «فضلت أتكلم معاهم عن أهمية الزراعة وإزاي نساعد في إنقاذ كوكبنا من الآثار السلبية التي خلفتها التغيرات المناخية»، لافتًا إلى أن مبادرته أطلقها منذ أربع سنوات ويحرص على استمرارها: «كل دفعة جديدة باتكلم معاها وبخليهم يتشجعوا على الزراعة والسنة دي قررنا نتوسع بالتزامن مع القمة».

أستاذ الجامعة يُشارك الطلاب في أعمال الزراعة

ويضيف «شعيشع»، أنه يحاول تعليم طلابه ثقافة التعامل مع النباتات والحفاظ عليها وكيفية رعايتها وأهميتها: «بدأت أقول لهم إننا جزء لا يتجزأ من البيئة ولابد يكون لينا دور في المحافظة عليها وشاركتهم الزراعة إيد بإيد عشان يتحمسوا وشجعتهم علي الزراعة المنزلية سواء في الشبابيك أو الغرف والبلكونات والأسطح».

استغلال بذور الخضروات والفواكه المنزلية المهملة

يقول «شعيشع»، إنه قرر استغلال بذور الفواكه المنزلية المهملة بدلاً من إلقائها في القمامة: «بدأنا بمراحل بسيطة وحاولنا استغلال بذور الخضروات والفواكه الموجودة بالمنزل، وقمنا بزراعة طماطم وفلفل وبطاطس وبطاطا وبدأ الطلاب يتشجعون، وكنت كل فترة بجمع الأطفال وأعلمهم فكرة الزرع والاعتناء بالزرع، كمان بدأنا تبادل النباتات مع بعض».

إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية

ويتابع «شعيشع»: «المبادرة هدفها نشر ثقافة الحفاظ علي البيئة ولو بجزء بسيط، لأنها تسهم في تنقية البيئة بجانب الراحة النفسية والبصرية»، موضحاً أنهم بدأوا في إعادة تدوير للزجاجات البلاستيكية واستخدامها في الزراعة كقصاري للنباتات».

المبادرة زرعت حوالي 380 شجرة

ويشير «شعيشع»، إلى أن عدد الأشجار التي تمت زراعتها ضمن المباردة وصل إلي حوالى 380 شجرة: «زرعنا في كذا مكان ومدرسة وفي الطرق وأمام المساجد وكمان المقابر، والطلاب اللي بتشارك معانا أعدادهم بتزيد»، مؤكدًا أنه يجهز لإعداد ورشة عمل للطلاب الجدد لتعريفهم بالمبادرة ودعوتهم للانضمام، وحثهم على المحافظة على بيئتهم، موضحا: «قمة المناخ كانت فرصة عظيمة لتجديد الحديث عن خطورة التغيرات المناخية، وكيفية مواجهتها».