«إنقاذ مريض مصاب في خطوات» دورة تدريبية لشباب كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية، وذلك داخل مركز شباب سنهور المدينة، التابع لإدارة شباب دسوق بمشاركة 20 عضوا من أعضاء الجوالة من مراكز شباب «كنيسة الصرادوسي»، بسنهور المدينة، كفر السودان، شباس الملح تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

إنقاذ مصاب في خطوات

بينما أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، عبر بيان أن المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية وأهميتها، وكذلك دور المسعف ومهامه في بداية الإصابة، علاوة علي محتويات شنطة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب، بالإضافة لطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، والنبض وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات الكسور، والحروق، والجروح، وحالات الإغماء، وضربات الشمس، وإنعاش القلب، ووضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر.

مساعدة الفرد المصاب

وأوضح مصطفى الخطيب، القائد الكشفي، بمديرية الشباب في كفر الشيخ، خلال محاضرة بالندوة كيفية تنفيذ الخطوات الأولية لمساعدة الفرد إذا تعرض لحادث، أو إصابة طارئة، حتى النقل إلى المستشفى والطبيب المختص لفحصه ومعرفة حالته كذلك أنواع النزيف وكيفية التعامل معه، من خلال تدريب قدمه أحمد عطية، القائد الكشفي، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب.